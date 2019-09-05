مصر | "أمن الجيزة" يكشف عن سقوط "ديلر إمبابة" وبحوزته نصف كيلو هيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمن الجيزة" يكشف عن سقوط "ديلر إمبابة" وبحوزته نصف كيلو هيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على واحد من أخطر تجار المخدرات بمنطقة إمبابة وبحوزته نصف كيلو هيروين.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة مفادها قيام "عمرو.ا.ر"، 36 سنة، عاطل السابق اتهامه في 4 قضايا ( مخدرات، مشاجرة ) آخرها مشاجرة، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم إعداد مأمورية لاستهدافه، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، من ضبطه بأحد الأكمنة المعدة له وبحوزته 505 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام، 2 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 2 طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول، مبلغ 120 جنيها.

وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات وحيازته المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.