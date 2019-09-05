مصر | "مباحث التموين" تضبط 968 قضية مخالفة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباحث التموين" تضبط 968 قضية مخالفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات:
ضبط (986) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط مالك مصنع مقرمشات "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 6،315 ) طن سلع غذائية ( ذرة مجروش – زيت طعام)، وكذا (2400) عبوة "مقرمشات" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.
ضبط مالك مخزن "غير مرخص" لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة طما (بمحافظة سوهاج) لحيازته ( 5،500) طن ( سكر حر – أرز أبيض ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيرات في خواصهما الطبيعية.
ضبط مالك مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (7248) عبوة ( عصائر ) غير صالحة للإستهلاك الأدمى لإنتهاء مدة صلاحيتها المدون عليها.
ضبط مسئولة مخزن "غير مرخص" تابع لإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) لحيازتها (14604) عبوة ( أدوية مهربة جمركيًا ) وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وأدوية مجانية خاصة بالمستشفيات الحكومية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.