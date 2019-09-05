مصر | "مباحث التموين" تضبط 968 قضية مخالفة خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباحث التموين" تضبط 968 قضية مخالفة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:



جهود أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات:



ضبط (986) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مصنع مقرمشات "غير مرخص" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 6،315 ) طن سلع غذائية ( ذرة مجروش – زيت طعام)، وكذا (2400) عبوة "مقرمشات" منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي.

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