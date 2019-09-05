مصر | تجديد حبس أم زبيدة 45 يوم بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس أم زبيدة 45 يوم بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس منى محمود الشهيرة ب " أم زبيدة " والتى قامت بتلفيق رواية مفادها أن أجهزة الأمن ألقت القبض وعذبت ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، واتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية .. 45 يوماً على ذمة القضية 477 لسنة 2018، والمتهمه فيها بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.

كانت المتهمة قد ألقى القبض عليها فى ضوء إذن صادر قضائى بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعدما تبين أنها أدلت بمعلومات وبيانات كاذبة عن سوء قصد وعلى نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مفادها أن ابنتها "زبيدة" تعرضت لما أسمته بـ "الاختفاء القسرى" والتعذيب بمعرفة أجهزة الأمن، قبل أن يتبين عدم صحة تلك المزاعم وأنها من نسج خيال المتهمة وظهور ابنتها في مقابلة تلفزيونية نفت فيها صحة ادعاءات والدتها.

الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": "موكلي مالهوش اسم حركي.. والجماعة مش محتاجة منه تمويل"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، وبذلك تكون المحكمة انتهت من سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين 109 و113، واستندت المرافعة على الدفع بانتفاء جريمة الانضمام بحق المتهمين وأركانها كافة وخلو الأوراق من ثمة دليل على توافرها إلا تحريات وصفها بغير الجدية.

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وأشار الدفاع، إلى أن الجماعة المؤسسة على خلاف أحكام القانون محل الدعوى دعت منتسبيها لأن يكون لهم أسماء حركية للتخفي والهروب لممارسة الدعوى، ليؤكد بأن موكليه ليس لهما أي أسماء حركية، دافعًا بعدم صلتهما بالتنظيم.

ودفعت المرافعة، بانتفاء أركان جريمة المساهمة والإمداد وجريمة الائتلاف لمديرية أمن الدقهلية والقتل والشروع فيه، وانتفاء جريمة التخريب وشدد على أن موكله غير مشترك في تفجير مديرية أمن الدقهلية، وقلل من كون المُتهم الموكل بالدفاع عنه قادرًا على التمويل، ذاكرًا أن الجماعة سبق وحصلت على مبلغ مليون ونصف حصيلة سرقات فكيف تحتاج لتسعة آلاف جنيه من المُتهم؟.

ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.