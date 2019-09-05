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مصر | "بيتاجروا في العملات الأجنبية".. القبض على 3 أشخاص بمدينة نصر

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط 3 أشخاص (عاطل - حاصل على دبلوم تجارة - سائق )، حال إستقلالهم سيارتان بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها ( 96،663 ألف دولار أمريكي - 49،685 ألف يورو - 846،985 ألف جنية مصري - 13 ألف ريال سعودى)، وكذا (3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة "مبلغ مليون جنيه - مبلغ 45600 ألف جنيه - مبلغ 100 ألف جنيه").

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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