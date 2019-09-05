مصر | "معندوش مرض".. ضبط فرد أمن بحوزته شهادات طبية بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معندوش مرض".. ضبط فرد أمن بحوزته شهادات طبية بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة عقب تقنين الإجرءات من ضبط (فرد أمن سابق بإحدى المستشفيات الحكومية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) وذلك حال تواجده أمام ذات المستشفى، وبحوزته (9 شهادات طبية منسوب صدورهم لإحدى المستشفيات الحكومية - تقرير طبى منسوب صدوره لذات الجهة - 6 شهادات طبية تفيد الخلو من الأمراض المعدية والوبائية).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص (فرد أمن بذات المسشتفى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه "، وذلك نظير مبلغ مالى عن كل شهادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع "الداخلية"



كدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بأحد المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأكدت أنه تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) من العناصر عثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات ).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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