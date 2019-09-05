مصر | "معندوش مرض".. ضبط فرد أمن بحوزته شهادات طبية بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معندوش مرض".. ضبط فرد أمن بحوزته شهادات طبية بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص (فرد أمن بذات المسشتفى - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه "، وذلك نظير مبلغ مالى عن كل شهادة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع "الداخلية"
كدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بأحد المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني ومنطلقًا لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأكدت أنه تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) من العناصر عثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.
من الشرقية لـ المنطقة الجبلية.. "أمن الجيزة" يكشف كواليس مصرع تاجري هيروين بالصف
كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل مصرع اثنين من أخطر العناصر الإجرامية بالمنطقة الجبلية بنطاق مركز الصف، جنوب الجيزة، وتبين أنه أكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بتردد شخصين بدون عمل، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية على المنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة الصف (بمحافظة الجيزة) والاتجار في المواد المخدرة وتحديدًا مخدر الهيروين.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبطهما، وتمكنت القوات من إستهدافهما بمكان إختبائهما بالمكان المشار إليه، بمأمورية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعار العنصرين الإجراميين وصول القوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرعهما وعثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، خزينة بداخلها 14 طلقة آلية، خزينة بداخلها 15 طلقة آلية، طبنجة عيار 9 مم، 7 طلقات من ذات العيار، 3 ميزان حساس، 300 جرام لمسحوق الهيروين المخدر، 7 هواتف محمولة، دراجة نارية بدون لوحات معدنية، كمية من فوارغ الطلقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.