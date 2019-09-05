مصر | هارب من حكم بالإعدام.. القبض على عاطل في المرج

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تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالإعدام في جريمة قتل أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية قيام (عاطل - مقيم بدائرة القسم - ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل عمد" والمقضي فيها بالإعدام) بالتردد على دائرة قسم شرطة المرج.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.