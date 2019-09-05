مصر | بعد انهيار سلم منزلها.. "الحماية المدنية" تنقذ مسنة في الخليفة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في إنقاذ سيدة مُسنة عقب انهيار السلم الداخلي للعقار محل سكنها بالخليفة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا بانهيار سلم داخلي بأحد العقارات كائنة بقسم شرطة الخليفة وبداخله سيدة مسنة.

وعلى الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتبين انهيار السلم الداخلي بين طابقين بالعقار المُشار إليه، واحتجاز سيدة مسنة بداخله حيث تمكنت القوات من إنقاذها بحالة صحية جيدة دون إصابات.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ، استحسان المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.