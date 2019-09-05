مصر | عاجل.. مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع "الداخلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع 6 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع "الداخلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بأحد المناطق داخل العمق الصحراوي بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمني ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأكدت أنه تم مداهمة المنطقة المشار إليها فجر اليوم، وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد (6) من العناصر عثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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