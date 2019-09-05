شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: تحويل مركز سقارة لأكاديمية متخصصة للعاملين بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حالياً باستكمال إجراءات تحويل مركز سقارة للتدريب، إلى أكاديمية متخصصة للعاملين بالمحليات وقيادات الإدارة المحلية في جميع المحافظات.

وأضاف «شعراوي»، في بيان صحفي، الخميس، أن المركز يهدف إلى توفير إطار مؤسسى يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقة لرفع مهارات القيادات والعاملين بالوزارة وبالوحدات المحلية بالمحافظات.

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وعلى صعيد متصل، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، الخميس، بختام دورات الأسبوع التدريبى الأول في الخطة التدريبية للعام 2019/2020، والذى تضمن 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال أملاك الدولة ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات التدريب وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور.

وأشار الوزير إلى أن الدورات استفاد منها 200 متدرب من جميع المحافظات، واستمرت على مدار 5 أيام، مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بهدف مهاراتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

ولفت إلى أن مركز سقارة سينظم، خلال الأسبوع المقبل، 4 دورات جديدة هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشؤون القانونية وتنمية مهارات المديرين والمهندسين بالإدارات الهندسية وادارات التنظيم وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات وتصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكزك المعلومات، مشددا على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التي يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الايجابيات وتلافى السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة في الارتقاء بالوضع القائم في كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات وأن يتم الاستفادة من المتدرب الذي أنهى تدريبه في نفس القطاع.

وأضاف الوزير أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال العام التدريبى الذي بدأ أول سبتمبراالجاري 123 دورة تدريبية يستفيد منها أكثر من 6 آلاف متدرب على مدار 927 يوم تدريبى مؤكداً ادراج 50 دورة جديدة تماماً لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج كبير من المحافظات.