شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4.7 مليون طن في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن منذ بداية العام.

تلقى الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 4 سبتمبر الحالي.

وأكد التقرير، أن الصادرات بلغت 4 مليون و708 ألف و916 طن من المنتجات الزراعية، بزيادة 533 ألف و830 طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

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وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و550 طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف و377 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 109 ألف و587 طن، في حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 24 ألف و691 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 25 الف و711 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 12 ألف و557 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 8978 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 7021 طن للخيارو5500 طن للفلفل.

يأتي ذلك بينما اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رسميا، فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت من الحجر الزراعي المصري.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن رئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين قام بالتوقيع المبدئي على بروتوكول التصدير، وذلك بناء على تفويض وزير الزراعة له في هذا الشأن.

وأشار العطار إلى ان تلك الخطوة تأتي أهميتها في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد، لافتا إلى ان الحجر الزراعي المصري في سعي دائم لفتح اسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية المختلفة بالخارج، والتي تتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية.