شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيلات للمواطنين لتقنين الأوضاع وإجراء التصالح على مخالفات البناء بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ودعا النجار، كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020م أياً كانت المخالفة، حيث سيتم استلام كافة الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأشار سكرتير عام أسيوط إلى تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة على أن يتم إعلان تلك الأسعار فور اعتمادها.

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جاء ذلك خلال اجتماعه بمديري الإدارات الهندسية بمراكز وأحياء المحافظة؛ بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، والمهندسة ايمان على مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

ووجه مدير الإدارات الهندسية باستلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح سواء داخل الحيز العمراني أو المتاخمة له على أن تقوم اللجان المختصة فيما بعد بفحص الطلب واتخاذ ما يلزم وتشكيل وتخصيص مكتب لتسجيل الطلبات إلكترونيًا بعد تقديم الطلب باليد في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لربطها بديوان عام المحافظة ومتابعة العمل في هذا الشأن لكل مركز على حدى وتحديد أوجه القصور والمعوقات التي قد تطرأ في تنفيذ التعليمات والقانون.

وأضاف السكرتير العام أنه تم فتح باب تلقى طلبات التصالح في مخالفات قانون البناء بالإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء ولمدة 5 أشهر تقريباً تنتهي في يناير 2020 على أن يتم فحص هذه الطلبات واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيالها، لافتاً إلى إعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

وأوضح أنه جاري إصدار دليل استرشادي للقانون والقواعد المنظمة وآلياته وتوزيعه على الجهات المعنية بهذا الشأن لتسهيل وتنظيم العمل به فضلاً عن إعداد بانرات ولافتات يتم توزيعها بالشوارع والوحدات المحلية المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم لتقنين أوضاعهم والتأكيد على العاملين بالوحدات المختلفة بالرد على الاستفسارات وتقديم الإجابات الواضحة بهذا الشأن، فضلاً عن تكليف إدارة الإعلام بالمحافظة بإصدار نشرات وانفوجراف ورسومات توضيحية يتم نشرها على وسائل الإعلام المختلفة (المقروء والمسموع والمرئي) والصفحات الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، وتويتر، وانستجرام)، كما أطلق اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مبادرة «اتصالح وقنن وضعك» لتوعية ومناشدة المواطنين على تقنين وتصحيح اوضاعها في مخالفات البناء.