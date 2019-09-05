شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تستأنف المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت وزارة التنمية المحلية المقابلات الشخصية للمتقدين لشغل وظائف قيادية شاغرة بالوزارة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات.

وقال شعراوى إنه تم اجراء مقابلات شخصية خلال اليوم الأول لنحو ٦٢ متقدما، مشيراً إلى أنه من المقرر عمل مقابلة لـ ٥٧ آخرين، وذلك من إجمالي ٤٤٢ شخصاً سيتم اجراء المقابلات لهم.

وأضاف الوزير أن المتقدمين مقسمين كالتالى، 116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدم لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.

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وأوضح أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية وذلك على مدار يومي ١٩ و٢٠ مايو الماضى، لافتا إلى أن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم في عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات وذلك بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وشدد شعراوي على أن هذه المسابقة تأتي أيضاً في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والأرتقاء بمستوي الاداء، لافتاً إلى أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.

جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت عن تلقي طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم ٢٦ مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.