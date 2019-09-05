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إعلان جوائز هيكل للصحافة العربية 23 سبتمبر الجاري

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عبد الحكيم الأسواني 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية، عن تنظيم الحفل السنوي الثالث على التوالي، للإعلان عن الفائزين بجائزة «محمد حسنين هيكل للصحافة العربية 2019»، والذي يأتي بالتزامن مع عيد ميلاد الأستاذ هيكل في كل عام، وذلك في دار الأوبرا بالمسرح الصغير، الاثنين المقبل، 23 سبتمبر الجاري.

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ووجهت المؤسسة الدعوة لحضور الحفل لنخبة من رجال الإعلام والصحافة والشخصيات العامة البارزة.

يذكر أن المؤسسة تسعى منذ نشأتها في عام 2007 إلى تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي، بالإضافة إلى مكافأة الشباب حتى يتميزوا في أعمالهم الصحفية.

ما تعمل على أن تكون عونًا لهم في تطوير مهاراتهم وأدواتهم واستكمال ما تتطلبه المهنة من مواكبة لما هو جديد.

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