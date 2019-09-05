شكرا لقرائتكم خبر عن «الإقليمية للتنشيط السياحي» تطلق تطبيقًا لخدمة السائحين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد، مدير عام الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في الإسكندرية، الانتهاء من 80% من الشكل العام والقواعد الأساسية والجوانب التطبيقية الفنية الخاصة بتطبيق جديد سيتم إصداره من خلال Application، يتم إطلاقه على أجهزة الهواتف المحمولة لتقديم خدمة مجانية للسائحين من كل دول العالم وذلك لأول مرة في الإسكندرية.

وقال «سعد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «الأبليكيشن الجديد» سيتم إطلاقه رسمياً في أول العام المقبل 2020 خاصة أنه تمت الموافقة عليه من قبل المجلس التنفيذي للهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي.

وأوضح أنه سيتم البدء بـ4 لغات أبرزها الإنجليزية باعتبارها اللغة الأم في العالم، ويتحدثها العديد من شعوب العالم والفرنسية والصينية إلى جانب اللغة العربية تمهيدا لإدخال باقي اللغات حسب الاحتياج إليها، بحيث تكون مزارات الإسكندرية متاحة لجميع السائحين من خلال تصفح الأبليكيشن الموجود على هواتفهم بمجرد نزولهم في أرض المطار أو الميناء البحري.