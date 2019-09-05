شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الأعلى» يعلن بدء تلقي تظلمات الجزء الثاني لـ«الحركة القضائية» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الأربعاء، في تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام 2019- 2020 التي اعتمدها المجلس أمس الأول.

وقال المستشار محمد رضا، المتحدث الرسمي باسم رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، إن المجلس أتاح للقضاة 7 أيام للتقدم بالتظلمات، وعقب تقديمها تعكف الأمانة العامة للمجلس من فحصها، تمهيدًا للعرض على مجلس القضاء الأعلى، للبت فيها.

وأضاف «رضا»، في بيان له، إنه تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية والتي روعيت فيها الرغبات والحالات المرضية، والكفاءة الفنية، وفقًا لما تقتضيه حاجة العمل، وتنتهي التظلمات في 11 سبتمر الجاري.

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وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، الأولى: خاصة برؤساء ونواب محاكم الاستئناف، والثاني: تضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، والثالثة: تتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة العامة.

واعتمد المجلس، حركة النيابة العامة، التي شملت نقل 8 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 بدرجة محامي عام.

كما شملت الحركة نقل 3 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى نيابات القاهرة بنيابات القاهرة الجديدة، وشمال ووسط، بالإضافة إلى محامي عام أول بنيابة شمال القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، ونقل مستشارين اثنين بدرجة محامي عام إلى نيابة استئناف القاهرة.

واعتمد «القضاء الأعلى» نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام أول بمحافظات القاهرة والإسكندرية، ومطروح، والغربية، والمنوفية، القليوبية، والدقهلية، وشمال سيناء، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وكذلك نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام إلى نيابات كلية وجزئية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وبني سويف، والمنيا، وقنا والبحر الأحمر، وأسوان.