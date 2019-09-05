شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين نائب للرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور محمد خليل إبراهيم عراقى، نائبا الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية لمدة عام ويحل مؤقتا محل الرئيس التنفيذى فى حال غيابه أو خلو منصبه. كما أصدر رئيس الوزراء قرار نشر فى الجريدة الرسمية يتضمن الموافقة على تطوير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر. Advertisements

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