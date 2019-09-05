شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يعيد تخصيص أرض بكورنيش المعادي لهيئة النقل النهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 443 لسنة 2019، بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (606 متر مربع)، والكائنة بكورنيش النيل بالمعادي- قسم مصر القديمة، محافظة القاهرة.، ويعاد تخصيص قطة الأرض المشار إليها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهري.

و نشر القرار بالجريدة الرسمية. و نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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