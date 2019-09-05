شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة يخفض تنسيق الثانوى العام لـ 210 بدلا من 214 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام إلى 210 بدلا من 214 درجة، وذلك وفقا لرغبة أولياء الامور وتيسيرا عليهم، وبعد موافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

وكان اللواء خالد عبد العال، اعتمد نتيجة أداء امتحان الدور الثانى للشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالبا نجح منهم 22946 طالبا.

Advertisements

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالبا من إجمالي 130 طالبا، كما بلغت نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90% أم القسم المهنى فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% للطلبة الصم وضعاف السمع .