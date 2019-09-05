شكرا لقرائتكم خبر عن جثمان السفير الروسى يغادر القاهرة متوجها إلى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات نقل جثمان السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، الذي وافته المنيه، يوم الاثنين الماضي، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ، ليتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لدفنه هناك.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، إنه تم إنهاء إجراءات شحن جثمان سيرجي كيربيتشينكو، على متن رحلة الخطوط الروسية إيروفلوت، المتجهة إلى العاصمة موسكو، برفقة أسرته التي كانت متواجدة في القاهرة، حيث كان في وداعه أيضا بالمطار السفيرة عبير سليمان نائب وزير الخارجية.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة بشكل مفاجئ، عن عمر يناهز 68 عاما.

يذكر أن السفير الروسي كيربيتشنكو ولد عام 1951، وينتمى إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل فى الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين، وتولى منصبه كسفير روسيا لدى القاهرة منذ عام 2011، وكان يعرف بأنه دبلوماسى موهوب وسفير فوق العادة، حيث خدم فى العديد من البلدان العربية، بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وليبيا وسوريا.