شكرا لقرائتكم خبر عن صور... أمن القاهرة يشن حملات مكبرة لرفع الاشغالات بقطاعات العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة مكبرة تفعيل التواجد الأمنى، بكافة الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة، وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية، مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات "التوك توك" والمقاهى بدون ترخيص. وأسفرت الحملات الأمنية فى مجال المرافق عن ضبط" 485 إزالة إدارية – 79 محاضر إشغال طريق - 50 محاضر إدارية بدون ترخيص- 15 محاضر تلوث بيئة – 15 محاضر بائع متجول – 1 عربة كارو - 1 عربة يد لبيع الفاكهة - 2 فاترينة استانلس لبيع المأكولات - 2 توك توك – 1 لافتة إعلانات – 3 استكمال اعمال الازالة – 5 اعلان بدون ترخيص). Advertisements كما ضبطت فى مجال المرور، ( 13 طمس اللوحات – 29 الانتظار فى الممنوع – 38 تعطيل حركة المرور 4 ملصقات ومعلقات – 100 متنوعة – 22 مخالفة شروط التراخيص – 5 حظر سير النقل – 24 بدون قيادة – 20 بدون تسيير – 41 انبعاث دخان – 34 أمن ومتانة - 10 دراجات نارية – 2 حجز توك توك - 19 حجز مركبات - 1983 مخالفات الكلابش – 3047 نموذج 125- 82 تصالح).

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