شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ المفجوع.. فيديو ساخر من جهاد وجدي غنيم في سبيل الشاورما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هذا الفيديو يجب أن يراه الشعب المصري كله، إنه يوضح بدون لف ولا دوران سعي الإخوان وراء المنفعة بأي ثمن، حتى لو كان هذا الثمن هو الوطن.

في هذا الفيديو يدافع وجدي غنيم عن مظاهر الترف التي يعيش فيها الإخوان بالخارج بسبب عمالتهم، فيهاجم منتقديهم واصفا إياهم بالحاقدين.

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