شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بختام دورات الأسبوع التدريبى الأول لـ 200 متدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بختام دورات الاسبوع التدريبى الأول في الخطة التدريبية للعام 2019/2020 والذى تضمن 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال أملاك الدولة ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات التدريب وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدرات خدمة المواطنين واسلوب التعامل مع الجمهور.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدورات استفاد منها 200 متدرب من جميع المحافظات واستمرت على مدار 5 أيام مؤكداً اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحافظات خاصة القيادات الوسطى والصف الثانى من الموظفين بهدف مهاراتهم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع.

وأشار الوزير إلى أن مركز سقارة سينظم خلال الأسبوع القادم 4 دورات جديدة هى تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الشئون القانونية وتنمية مهارات المديرين والمهندسين بالإدارات الهندسية وإدارات التنظيم وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات وتصميم الشبكات للمديرين والعاملين بمراكزك المعلومات.

Advertisements

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة إجراء تقييم لكل دورة من الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز لتعظيم الإيجابيات وتلافى السلبيات مع مراعاة أن تسهم المادة العلمية لكل دورة فى الارتقاء بالوضع القائم فى كل قطاع على أرض الواقع بالمحافظات وأن يتم الاستفادة من المتدرب الذى أنهى تدريبه فى نفس القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال اجراءات تحويل مركز سقارة للتدريب إلى أكاديمية متخصصة للعاملين بالمحليات وقيادات الادارة المحلية فى جميع المحافظات موضحاً أن المركز يهدف إلى توفير إطار مؤسسى يجمع بين الدراسة الاكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقة لرفع مهارات القيادات والعاملين بالوزارة و بالوحدات المحلية بالمحافظات .

واضاف وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال العام التدريبى الذى بدأ أول سبتمبرالحالى 123 دورة تدريبية يستفيد منها أكثر من 6 آلاف متدرب على مدار 927 يوم تدريبى مؤكداً إدراج 50 دورة جديدة تماماً لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج كبير من المحافظات.