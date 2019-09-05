شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تتخطى 4.7 مليون طن حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.7 مليون طن حتى خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 4 سبتمبر الحالى.

وأكد التقرير، أن الصادرات بلغت 4 مليون و708 ألف و916 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 533 ألف و830 طن عن نفس المدة من العام الماضى، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة.

وأوضح التقرير، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و751 ألف و550 طن، بالإضافة إلى تصدير 699 ألف و170 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 419 ألف و377 طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالي 109 ألف و587 طن، فى حين احتلت الفراولة على المركز الخامس في الصادرات بإجمالى 24 ألف و 691 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 25 الف و711 طن.

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالى 12 ألف و557 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 9017 طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالى كمية بلغت 8978 طن، بينما حصل الفلفل والخيار على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 7021 طن للخيار و5500 طن للفلفل.