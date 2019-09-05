التنمية المحلية: نسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصلة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك على هامش استئناف الوزارة، اليوم الخميس المقابلات الشخصية لليوم الثانى للمتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأعضاء اللجنة العليا للقيادات، فى ضوء الإعلان رقم 1 لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية ، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وأشار وزير التنمية المحلية فى بيان اليوم، إلى أنه تم اجراء مقابلات شخصية خلال اليوم الأول لحوالي 62 شخصاً ، مشيراً إلي أنه من المقرر ان يتم اليوم الخميس اجراء مقابلات لحوالى 57 آخرين، من إجمالى 442 شخصاً سيتم إجراء المقابلات لهم.

وقال الوزير، إن المتقدمين مقسمين كالتالى، 116 متقدم لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و123 متقدم لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا و203 متقدم لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.

وأوضح أنه تم إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية على مدار يومى 19 و20 مايو الماضى.

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وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا والتى تضم فى عضويتها محافظين سابقيين وحاليين ونائب لمجلس الدولة وخبراء فى الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات بناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضح الوزير أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وشدد الوزير على أن هذه المسابقة تأتي أيضاً في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والأرتقاء بمستوي الاداء ، لافتاً إلي أنه يتم التقييم لكل المرشحين بناءً علي عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات.



جدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت تلقى طلبات التعيين من الراغبين وقامت بمد فترة تلقي الطلبات حتي يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين وذلك للعمل في الوزارة في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقاً للمسميات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.