شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 47 حالة تعدى على الأرضى الزراعية فى حملات بمدن الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لندن الجيزة بالتعاون مع مديرية الزراعة بالجيزة، عدة حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية. وقال الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة بالجيزة، أنه تم تنفيذ حملة إزالات تعدي علي الأرض الزراعية و تم إزالة 6 حالات بناحية منا الأمير بحوض هميط والمدور ومقابر الحوامدية طريق أبوصير الحوامدية بالإدارة الزراعية بالبدرشين. Advertisements وأضاف أنه تم إزالة وإزالة 8 حالات تعدى بقرية منيل سلطان بأطفيح وإزالة 3 حالات تعدى على الأرض الزراعية بناحية بنى سلامة والمناشى بمركز منشأة القناطر وتم إزالة 30 حالة بمساحة 2فدان وسبعة قيراط بناحية ابورواش بكرداسة .

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