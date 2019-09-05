شكرا لقرائتكم خبر عن محال وسط البلد تواصل طرح تخفيضات أسعار المنتجات بالأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد عرض تخفيضات فى أسعار المنتجات ضمن المشاركة فى الأوكازيون الصيفى ، أعلن البعض عن تخفيضات تضمنت شراء اثنين من المنتجات والحصول على القطعة الثالثة مجانا لتحفيز المواطنين على الشراء .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يتلقى فيه وزير التموين والتجارة الداخلية تقارير يوميا حول مدى مشاركة المحلات التجارية فى الاوكازيون الصيفى وكيفية تقديم تخفيضات حقيقية فى أسعار المنتجات كما طالب الوزير من الاجهزة الرقابية بالوزارة وجهاز حماية المستهلك بعدم التهاون من اى شخص يخدع المواطنين فى عروض الاسعار وان يلتزم كل محل تجارى بان يكتب السعر قبل وبعد العرض وان نسبه التخفيضات حرية لكل محل تجارى شريطة ان تكون العروض حقيقية.

Advertisements