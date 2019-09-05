شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبان مخالفة فى أبو النمرس وحملات لرفع الإشغالات بالعمرانية والعجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو النمرس بالجيزة، برئاسة الدكتور فرج عبد العاطى، حملة لإزالة المبانى المخالفة المقامة بدون ترخيص، بمنطقة الأشطر واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم عمل حملات على المقاهى والمحلات ومصادرة الإشغالات وتحرير محاضر إشغالات للمخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

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وفى السياق نفذ حى العجوزة برئاسة اللواء هانى العنانى، حملات لرفع الإشغالات اليومية لردع المخالفين وتوفير سبل الراحة للمواطنين، شملت شوارع جامعة الدول العربية و السودان و محمود بدر الدين و الغريب و بطئ المحور خلف المخبز الآلى و عبد المنعم رياض، والانشراح الكبير ومحمد رشدى مع النيل وأحمد عرابى و ميدان سفنكس وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي مع تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وضبطت محافظة الجيزة من خلال حى العمرانية عدد من الفريزة وعربات الكارو أسفل الطريق الدائرى نطاق حى العمرانية، برئاسة محمد نور رئيس الحى، و تم مصادره العربات ورفع المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد بضبط سيارات الكارو التى تلقى مخلفات الرتش بالشوارع.