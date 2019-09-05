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حى المطرية يوزع مستلزمات المدارس مجانا على الأيتام والأسر الفقيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حى المطرية شرق القاهرة، برئاسة صادق عبد المقصود، حفل توزيع مستلزمات المدارس، بالمجان، على الأرامل والأيتام، والأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية، لرفع العبء عنهم، قبل دخول العام الدراسى الجديد.

 

وفى سياق آخر، أكد رئيس حى المطرية، أن الحى نفذ حملة لفرض الانضباط بميدان المطرية ومنع الإشغالات، والعمل على إخلاء الميدان، حيث تم مصادرة عدد كبير من الإشغالات والتكاتك المخالفة.

 

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 وأضاف عبد المقصود، أنه فى إطار الاهتمام بالمناطق والمزارات  السياحية ومسار العائلة المقدسة، تمت متابعة مزار شجرة مرم ضمن خطة تطوير المنطقة ووضعها على خريطة السياحة.

 

 

 

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