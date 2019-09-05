شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات قطاع الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعاً مع الدكتور محمد القسيوني، مستشار وحدة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات بقطاع الصحة بالمحافظة، بحضور وكلاء وزارة الصحة والإسكان، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة والرقابة على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أن «قطاع الصحة على رأس أولويات المحافظة ونسعي دائما لاتخاذ خطوات هامة وجادة لتحسين منظومة الخدمات الصحية في المدن والقرى، وذلك في ظل مبادرات القيادة السياسية للاهتمام بصحة المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم».

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وقام وكيل وزارة الصحة بعرض نبذة عن مديرية الصحة بالمحافظة من حيث أعداد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وعدد وحدات صحة الأسرة ووحدات الإسعاف والعيادات المتنقلة ومراكز الإسعاف ومراكز الدم على مستوى مراكز ومدن المحافظة، كذلك تم عرض بيانات واحتياجات المستشفيات الجاري رفع كفاءتها وموقفها التنفيذي من الناحية الإنشائية والمعوقات التي تواجهها وكذا توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء منها.

من جانبه، أكد مستشار وحدة متابعة المشروعات برئاسة مجلس الوزراء أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تطوير قطاع الصحة على مستوى الجمهورية من حيث الإنشاءات والبنية التحتية والتوسعات وكذا الخدمة الطبية المقدمة، مشيرا إلى الاستعداد التام للتعاون مع محافظة المنوفية لرفع مستوى الخدمة الطبية بها.

ووجه المحافظ، مديري المستشفيات بعمل تقارير عاجلة بالموقف التنفيذي للإنشاءات المعطلة وتقديم رؤية واضحة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهاً بضرورة رفع كفاءة قسم الاستقبال بكافة المستشفيات بأطباء وطاقم تمريض لما له من أهمية في إنقاذ المرضي، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتقاعسين عن التنفيذ طبقا للمواعيد المحددة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في التنفيذ.