شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فحص 7168 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، فحص 7168 طلب تقنين أراضي أملاك دولة، تم معاينة منهم 3258 طلب، والموافقة على 552 طلب تقنين، وتحرير 107 عقد إبتدائي بواقع 90 عقد لأراضي مباني و17 عقد زراعة.
وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ في كل الطلبات.
وأشار محافظ بني سويف إلى ترأسه الاجتماع رقم 26 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، حيث تم البت في 100 طلب تقنين، وذلك بحضور اللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، واللواء أشرف حافظ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر مفوض الدولة، والقيادات التنفيذية المنوط بها الملف.
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