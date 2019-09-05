شكرا لقرائتكم خبر عن «حقك تنظمي».. «الصحة» تطلق حملة مجانية لتنظيم الأسرة بـ6 محافظات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، حملة تنشيطية مجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، تحت شعار: «حقك تنظمي»، بمحافظات الجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا، خلال الأسبوعين المقبلين من الشهر الجاري، وذلك ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بإتاحة وتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمدن والقرى على مستوى الجمهورية، خاصةً المناطق النائية والمحرومة والعشوائية، لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخفض معدلات الإنجاب.

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وأضاف «مجاهد» أن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين: الأولى خلال الفترة من 8 وحتى 12 سبتمبر، والثانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من الشهر نفسه، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الحملة تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشورة من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة وخاصةً الوسائل طويلة المفعول والأدوية بالمجان عن طريق أخصائيي تنظيم الأسرة والنساء والتوليد بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى أنه سيتم تنفيذ 395 ندوة في 79 إدارة بالأماكن والقرى المستهدفة خلال الحملة، لافتةً إلى أنه سيتم توحيد الرسالة الإعلامية بمشاركة فرق إشراف المديريات والإدارات ومسؤولي الإعلام والرائدات الريفيات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقادة المجتمعيين، حيث تتضمن لقاءات للرجال تحت شعار: «كلام رجالة»، ولقاءات للسيدات ربات البيوت في سن الإنجاب تحت شعار: «همسة لصحتك»، ولقاءات للسيدات الحموات وكبيرات السن تحت شعار: «حماتي حياتي»، ولقاءات للسيدات العاملات «الموظفات الحكوميات» في سن الإنجاب تحت شعار «نظمتي»، ولقاءات للشباب تحت شعار: «أسرتنا مثالية»، إضافةً إلى عروض مسرحية وأنشطة ثقافية في قصور الثقافة ومراكز الشباب، وتدور تلك الندوات حول دور الرجل ومشاركته في قرار تنظيم الأسرة ودعم صحة المرأة ودور الشباب في الدعوة لتنظيم الأسرة والتوعية بفترة المراهقة والرد على الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة ومفهوم تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل.

وأضافت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة أنه بجانب حرص القطاع على تقديم خدمات صحية ذات جودة سيتم تقديم خدمات توعوية ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل، وذلك بالتنسيق مع العديد من الشركاء مثل مديريات التعليم والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية والجمعيات الأهلية والمحليات والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

وأشارت إلى أنه ستتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية ومصنوعات الجلود والمأكولات المحلية وأعمال الخياطة والتريكو التي تقوم المنتفعات بعملها بعد تدريبهن من خلال مسئولات نوادي المرأة، وذلك إيماناً من القطاع بدعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المصرية، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات خاصةً قرار الإنجاب.