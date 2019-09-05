شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تعلن عن «منحة دكتوراه» من الهند «تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، تقريراً مقدماً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات حول المنح الدراسية المقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباى ودلهى IIT، موضحا أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه البرامج.

وأشار التقرير إلى تقديم المعهد الهندي للتكنولوجيا ببومباي ودلهي IIT بالهند عدداً من المنح الدراسية وتوفير فرص التحاق طلاب مصريين للابتعاث بالهند وذلك من خلال إعطاء فرصة لقبول عدد 60 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة سنوياً مع إمكانية زيادة العدد طبقاً للقواعد المعمول بها .

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كما أفاد التقرير توافر فرص لالتحاق دارسين مصريين ببرنامج درجة الدكتوراه في ITT Bombay والتي قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، يلتزم خلالها الحاصل على المنحة بالقيام بالمساعدة في التدريس أو البحث بما يسند إليه لمده 8 ساعات عمل أسبوعياً.

وتطرق التقرير إلى تقديم معهد الهندى للتكنولوجيا دلهى IIT- Delhi فرصة لقبول عدد 100 طالب دكتوراه من مصر في المجالات المختلفة به وتكون المصاريف الدراسية للطالب المصري مثل الطالب الهندي.

وأكد التقرير إمكانية التحاق دارسين مصريين ببرامج درجة الدكتوراه International PhD Fellowship Programme IPFP & Research Scholar .