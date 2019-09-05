شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. جامعة الإسكندرية تمنح جوائزها التقديرية والتشجيعية لـ24 أستاذًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت جامعة الإسكندرية على منح جوائزها التقديرية والتشجيعية والتميز العلمى والنشر لـ24 أستاذاً بينهم 10 سيدات في كافة المجالات للعام الجاري 2019.

ووافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، على منح جوائز ودروع الجامعة لعام 2019، فبالنسبة لجائزة الجامعة التقديرية فى المجال الطبى تم منحها للدكتور فوزى على إسماعيل الياظبى الأستاذ بكلية الصيدلة، وفى المجال العلمى للدكتورة منال فوزى أحمد عبد الوهاب الأستاذ بكلية العلوم، والدكتور إبراهيم خيرى عتريس إبراهيم الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتورة شادية حسن فتحى فتيحه الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، وفى المجال النظرى والعلوم الاجتماعية للدكتور فاروق محمد وهبه الجبالى الأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة.

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ومنح المجلس جائزة التميز العلمى لعام 2019 في المجال الطبى للدكتورة بسنت السيد عبدالمجيد معز الأستاذ بكلية الطب، والدكتورة هالة مصطفى عبد الغنى حمودة الأستاذ ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة، وفى المجال العلمى للدكتور محمود إبراهيم عباس على الأستاذ ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور سامح على محمد عوض الأستاذ بكلية الزراعة، وفى المجال النظري للدكتورة أمل أحمد محمود أحمد نصر الأستاذ بكلية الفنون الجميلة.

وعلى صعيد متصل، وافق المجلس على منح جائزة الجامعة للتشجيع العلمى لعام 2019 فى المجال الطبى للدكتورة إيمان السيد عبدالفتاح عبد العال المدرس بمعهد البحوث الطبية، والدكتور أحمد سعيد فتح الله بلال المدرس بكلية الصيدلة، وفى المجال العلمى للدكتور نادر رجب عبد السلام محمد الأستاذ المساعد بكلية الزراعة سابا باشا، والدكتور عبد الله تاج الدين منصور على منصور المدرس بكلية زراعة سابا باشا، والدكتور أيمن السيد حسين عطيه طه الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، والدكتورة ميرفت الحفنى على محمد المدرس بكلية الزراعة، وفى المجال النظرى والعلوم الاجتماعية للدكتور محمد حسن محمد عبد المنعم كشك الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، وفى المجال التربوى للدكتورة هالة سعيد عبد العاطى أبو العلا الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية.

ومنح المجلس أفضل رسالة علمية (دكتوراه ـ ماجستير) لعام 2019 فى مجال العلوم الهندسية للمهندس أحمد مختار إبراهيم يوسف عن رسالته لدرجة الماجستير بكلية الهندسة، وفى مجال العلوم الطبية للسيدة هديل عادل أحمد خليل عن رسالتها لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة، وشهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للنشر العلمى المتميز مع منح لقب (باحث جامعة الإسكندرية المتميز) فى تخصصه لعام 2019 فى مجال العلوم الزراعية للدكتور محمد زيدان محمد سالم الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، وفى مجال العلوم الطبية للدكتور وليد عثمان يونس عرفات الأستاذ بكلية الطب، كما وافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للتأليف العلمى لعام 2019: فى مجال العلوم الطبية للدكتور أسامة سعد عبد العزيز مصطفى الأستاذ بكلية الطب.

كما ووافق المجلس على منح شهادة تقدير ودرع جامعة الإسكندرية للشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو الاقليمية لعام 2019: للدكتورة إبتسام محمد فريد أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بكلية الفنون الجميلة، ومنح جائزة أوائل خريجى كليات الجامعة لعام 2019 لأوائل الخريجين للعام الجامعى 2017/2018، كما وافق المجلس على منح جائزة الأبطال الرياضيين لعام 2019 للطلاب الذين حصلوا على المراكز الثلاثة الأولى فى بطولات على مستوى افريقيا وعلى مستوى الجمهورية والبطولات التى تعقد على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية.