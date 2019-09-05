شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة والصناعة يفتتح معرض الأهرام الـ25 للأثاث والديكور «اندورز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح صباح اليوم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء معرض الأهرام الخامس والعشرين للأثاث والديكور «إندورز»، والذي يقام خلال الفترة من 5-8 سبتمبر الجاري بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية.

ويشارك بالمعرض 50 شركة مصرية ويضم مجالات الأثاث والمفروشات والستائر والأقمشة والأثاث الخارجي الخاص بالحدائق وأدوات المائدة والمطبخ والإكسسوارات المنزلية والأجهزة الكهربائية والسجاد اليدوي واللاند سكيب والمراتب، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.

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وقال الوزير أن الإرتقاء بمنظومة المعارض الداخلية والخارجية تأتي ضمن أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المعارض تمثل ركيزة أساسية وأداة هامة لتعزيز الصادرات المصرية بالأسواق العالمية والارتقاء بجودة السلع والمنتجات المتداولة بالسوق المحلي وتسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي.

ولفت «نصار» إلى حرص الوزارة على النهوض بصناعة الأثاث بإعتبارها إحدى الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية كبيرة، مشيراً إلى أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط سيسهم في تطوير صناعة الأثاث في مصر ونقلها لمستويات متميزة تنعكس إيجابيا على زيادة الصادرات المصرية من الأثاث لمختلف الأسواق العالمية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي، إلى جانب توفير الآلاف من فرص العمل في هذا المجال.

ومن جانبه أوضح عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن المعرض يشارك به كبريات شركات الأثاث والديكور في مصر ويقدم موديلات متميزة وخصومات وعروض أسعار مميزة، مشيراً إلى أن المعرض يعد أحد أهم المعارض المقامة في مصر والشرق الأوسط في مجال الأثاث والديكور .