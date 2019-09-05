شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشهيد مصطفى عبدالحميد على مدرسة بمسقط رأسه بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق اسم الشهيد المجند مصطفي محمد عبدالحميد منصور على مدرسة الثابت للتعليم الأساسي بقرية ميت ربيعة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية .

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليداً لذكراه الطاهرة وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكداً على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من دماء ذكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي .

كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شؤون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة الثابت للتعليم الأساسي بقرية ميت ربيعة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة بلبيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة صدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد على المدرسة المذكورة.