شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مساعدات و6 مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجًا بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الخميس، عدداً من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة بقرية العور بمركز سمالوط.

وتستمر الفعاليات على مدار 6 أيام لنشر قيم المواطنة وقبول الآخر، وذلك ضمن برنامج «تعزيز المواطنة» في نسخته الثانية، الذي يستهدف 44 قرية بمراكز المحافظة من الأكثر احتياجا، في الفترة من 27 يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2020.

أكد المحافظ أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الإستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان وتعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

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وتابع المحافظ خلال جولته الأنشطة والفعاليات التي نفذتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، والتي تنوعت ما بين تسليم أجهزة تعويضية وتقديم مساعدات مالية و6 مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى توزيع ملابس رياضية و40 شنطة أدوات مدرسية للتلاميذ من أبناء القرية.

كما تفقد المحافظ منافذ مديرية التموين التي أقامتها بالقرية لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء التجار، وكذلك تفقد القوافل العلاجية التي تنظمها مديرية الطب البيطري.

فيما قامت مديرية الشباب والرياضة بتنظيم مجموعة من الدورات الرياضية والمسابقات للنشء والشباب من أبناء القرية بهدف تعزيز قدراتهم واكتشاف مواهبهم، بالإضافة إلى عقد ندوة حول المواطنة وقبول الآخر من أجل دعم روح الولاء والانتماء.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة عدد من الورش الحرفية منها ورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات- جلود بالكروشيه، ورشة فنون تشكيلية للأطفال.