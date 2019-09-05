شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تشهده العلاقات مع اليونان من تطور ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما أيضًا على مستوى التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، الخميس، بمقر مجلس الوزراء، مايكل ديامسيس، سفير اليونان في القاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

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وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وجه الشكر لسفير اليونان على ما بذله من جهود لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، وهو ما أسهم في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للسفير ديامسيس في مهام عمله الجديدة.

وأوضح أن السفير اليوناني أعرب عن ثقته في أن مسار العلاقات الثنائية سوف يستمر في الصعود خلال فترة عمل السفير اليوناني القادم في القاهرة، لاسيما وأن السفير الجديد وُلد في مصر لعائلة يونانية، وأتم تعليمه قبل الجامعى في مدارس القاهرة، ويجيد اللغة العربية بطلاقة.

وأشار سعد إلى ان سفير اليونان أعرب عن شكره وتقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً، على روح التعاون والمودة التي ميزت فترة عمله في مصر، مشيداً بما تم تحقيقه على مدار السنوات الخمس الماضية من تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين القاهرة وأثينا.