شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الإقليمي الأول لـ«روتاري مصر» لدول إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفدًا من روتاري مصر، برئاسة الدكتورة ميان رسلان، رئيس اللجنة المنظمة بشان التناقش والتنسيق في عقد المؤتمر الإقليمي الأول لدول أفريقيا.

وينظمه روتاري مصر تحت شعار «ابتكر – تواصل»، في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، بحضور الدكتور شريف والي، محافظ روتاري مصر، و450 عضو روتاري من مصر وأفريقيا، يترأسهم رئيس الروتاري الدولي، ونائب رئيس الروتاري الدولي وكبار القادة الروتارية الدولي.

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وتلقى محافظ جنوب سيناء دعوة لافتتاح المؤتمر، وإلقاء كلمة الافتتاح بحضور نخبة من الوزراء المصريين.

وقالت ميان رسلان إن المؤتمر يقام بهدف تعزيز العلاقات بين الأعضاء الروتارية في المنطقة والتوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقيمها الروتاري في مصر وجميع دول أفريقيا.

وأضافت أنه سيقام على هامش المؤتمر يوم 1 أكتوبر 2019 ملتقي روتاري لرجال الأعمال الأفارقة والمصريين، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية لتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأفريقية.

حضر اللقاء اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وفؤاد عبدالعظيم، مفوض المحافظ للمجتمع المدني، الدكتور خالد أبوهاشم، مدير عام الصحة بالمحافظة، والدكتور نور الدين حسن، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي.