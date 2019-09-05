شكرا لقرائتكم خبر عن «طب القوات المسلحة» توقع بروتوكولات تعاون مع الجامعة البريطانية و«المصرية الروسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت كلية الطب بالقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية والجامعة المصرية الروسية، وذلك بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة، وبحضور رئيس الجامعة البريطانية ورئيس الجامعة المصرية الروسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يأتي ذلك في إطار حرص كلية الطب بالقوات المسلحة على تبادل الخبرات داخل وخارج الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة.