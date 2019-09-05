شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يصدر قرارات استعدادًا للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الخميس، اجتماعًا بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وممثلا للقوات المسلحة وقيادات التربية والتعليم.

وفي اللقاء اتخذ المحافظ عدة قرارات لانتظام العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، حيث كلّف مدير الأبنية التعليمية، المهندس علاء بطاح بسرعة استكمال توريد المقاعد المدرسية وتوزيعها على المدارس.

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وكلّف المحافظ مدير المرور بعمل خطة لانتظام الحالة المرورية ومنع التكدس المروري أمام المدارس، وتكليف رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات ونقل صناديق القمامة من أمام المدارس إلى أماكن أخرى.

كما كلّف مدير عام التربية والتعليم بتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وعمل خطة لزيادة مجموعات التقوية لتلاميذ الابتدائية، والاهتمام بمشروع القرائية بالمدارس، والاهتمام بنظافة المدارس من الداخل ونظافة دورات المياه وتعيين مشرف لها.

كما كلّف مديرية التربية والتعليم بتوفير أجهزة البصمة لضبط عملية الحضور والانصراف للمدرسين ومديري المدارس للارتقاء بالعملية التعليمية وتطبيقه على جميع مدارس السويس، مكلفا السكرتير العام بتشكيل لجان للمرور على المدارس وعمل تقارير لانتظام الحضور والانصراف لهيئة التدريس بكل مدرسة.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمديرية التعليم بتوحيد الزى المدرسي على جميع مدارس الابتدائية والإعدادية والمدارس الخاصة بداية من العام الدراسي القادم.