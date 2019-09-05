شكرا لقرائتكم خبر عن 322 مليون جنيه من «تنمية المشروعات الصغيرة» لتمويل 13984 مشروعًا في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يقدّم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة، مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد.
ومن جانبه قال حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشرقية، إن الجهاز قام بتمويل العديد من المشروعات بنطاق دائرة المحافظة للعمل على توفير وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة بالتنسيق مع المحافظة للحد من ظاهرة البطالة وتشجيع الشباب للحصول على القروض وإقامة مشروعات تدر لهم دخلاً وتحقق لهم استقرار مجتمعياً واقتصاديا بما ينعكس على رفع معدلات الاقتصاد.
وأوضح مدير الجهاز أن الجهاز قدّم قروض بقيمة 122 مليون جنيه لتمويل 925 مشروع صغير وتوفير 2317 فرصة عمل، كما قام الجهاز بتقديم 200 مليون جنيه قروض لتمويل 13059 مشروع متناهي الصغر وتوفير 21915 فرصة عمل حقيقية للشباب، ليصبح إجمالي ما قدمه الجهاز من قروض 322 مليون جنيه لتمويل 13984 مشروع صغير ومتناهي الصغر ليوفر ما يقرب من 24 ألف و232 فرصة عمل حقيقية، أمام الشباب الجاد الراغب في حياة كريمة، وذلك في الفترة من 1 سبتمبر 2018 وحتى 31 يوليو 2019.
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