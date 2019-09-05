شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات الحجز لمجمع الصناعات الصغيرة صديقة البيئة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الخميس، تلقي طلبات الحجز لمشروع مجمع الصناعات الصغيرة بالغردقة من الراغبين في إقامة مصانع صغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمدة ٣ أسابيع، وسيكون التقديم بنظامي التمليك والإيجار لمدة ٥ سنوات، لعدة فترات، ويتم تقديم قروض للمستفيدين لشراء الأجهزة والآلات بمبلغ يصل ٥ مليون جنيه.

وتقام المدينة الصناعية على مساحة ١٨٩ ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ٥٠٠ مليون جنيه، ويتم إنشائه على مرحلتين ويضم 218 مصنع صغير ومصانع متناهية الصغر.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع سيعمل على فتح العديد من فرص العمل لأبناء وأهالي البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحة ٣٣٦ مترا، حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.