شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر تثمن دور «جنبلاط» للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الخميس، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، مشددًا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، كما أن مصر تثمن دور «جنبلاط» العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.
من جانبه، أكد وليد جنبلاط حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط لبنان ومصر، معبرًا عن تقديره للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.
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