شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة المرأة العربية: دليل للأسرة العربية يتناول طرق تربية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت منظمة المرأة العربية اليوم الخميس، ورشة العمل التشاورية حول "سبل تفكيك الصور النمطية فى تنشئة للأطفال" بالعاصمة الأردنية، عمان.

وافتتحت الورشة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة بكلمة أشارت فيها أن المنظمة تهتم بموضوع ملاحقة التمييز ضد المرأة من خلال برنامجها "التربية من أجل المستقبل".

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ودعت كيوان إلى إعطاء المرأة كل الحقوق والفرص لكى تشارك في كافة المجالات في مجتمعاتها العربية لتنمية قدراتها مما يعود بالنفع عليها وعلى مجتمعها، والقضاء على الثغرات التي تعوق حصول المرأة العربية على كامل حقوقها.

وأوضحت أن هذا اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات بين أخصائي التربية وعلم النفس المتعاملين مع الأطفال وأهاليهم من مختلف الدول العربية لإنتاج دليلا للأسرة العربية خلال هذا العام يتناول طرق تربية الأطفال وتنشئتهم في المنزل بشكل يحارب التمييز بين الجنسين حيث يصعب على المدرسة بمفردها أن تقضى على هذه الصورة النمطية السائدة بالإضافة إلى إعادة النظر فى مضمون الكتب والمناهج الدراسية وطالبت بإعادة النظر فى الانتاج الثقافى المتداول بين الأطفال من قصص وروايات وألعاب وأدوات ترفيهية.

جدير بالذكر بأنه يشارك في الورشة 24 متخصص ومتخصصة من 8 دول عربية هى الأردن، تونس، الجزائر، العراق، عمان، فلسطين، لبنان، ومصر.