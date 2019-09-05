شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف 53 ألف جنيه لورثة أعضاء صندوق الزمالة المتوفيين فى حوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن النقابة تمكنت من رفع الميزة التأمينية لصندوق الزمالة، من 13 إلى 23 ألف جنيه خلال 4 سنوات، واستحدث صرف في حادث يتم صرف مبلغ 30 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 23 ألف جنيه الخاص بالميزة التأمينية ليكون المجموع 53 ألف جنيه.

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وأضاف الزناتى،: فى أواخر إبريل الماضى حدد الصندوق 5 أمراض مستعصية هى " السرطان – الفشل الكلوى – زرع أحد الأعضاء – الجلطة الدماغية – القلب المفتوح " يصرف للعضو المصاب كإعانة عاجلة لا ترد على أن يتم تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومى أو التأمين الصحى، مع صورة الكارنية وبطاقة الرقم القومى، لصرف 20 ألف جنيه للعضو، لافتاً إلى أنه فى أول العام المقبل 2020 سيتم إضافة أمراض أخرى لتلك القائمة.

ووجه الشكر للجان النقابية والنقابات الفرعية النشطة التى قامت بتوزيع الشيكات على أصحاب الأمراض المستعصية، مثل اللجنة النقابية بأبو كبير التابعة للنقابة الفرعية بالشرقية، التى وزعت الشيكات على 6 حالات، والنقابة الفرعية بالوادى الجديد سلمت شيكات بالمبلغ لـ 9 حالات، وكذلك النقابات الفرعية فى ملوى والإسكندرية، وسيتم تسليم 6 حالات أخرى فى النقابة الفرعية بمطروح خلال شهر سبتمبر المقبل.