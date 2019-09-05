شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: نرحب بأى ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة القوى العاملة، أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمتابعة المشروعات الفنية المشتركة والوقوف على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة فى المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.

وأكدت الوزارة أهمية إعداد جدول زمنى لكل مشروع، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتشاور ووضع الآلية المناسبة، للوصول إلى أفضل النتائج فى الحوار المجتمعى بين ممثلى ثلاثية العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق أقصى قدر من الحماية للعمال فى بيئة عملهم.

وقالت : إننا بحاجة ماسَّة لإعادة النظر فى بعض المشروعات المشتركة بين الجانبين لإعادة تقييمها بما يتسق والوضع الراهن من إعادة تقييم لكل مشروع على حدة وما مثلَّه من قيمة مضافة، ومعرفة المعوقات للعمل الفورى على إزالتها للوصول إلى أفضل النتائج المرجو تحقيقها من كل مشروع.

وأكدت على أن مصر تلتزمُ التزامًا جادًا بالاتفاقيات التي صدقت عليها، الأمر الذي يؤكد امتثالها التام لكافة الاتفاقيات، معربًا عن رغبتها الأكيدة فى أن تقوم منظمة العمل الدولية بعرض أية ملاحظات على مشروع قانون العمل الجديد لأخذها في الاعتبار وعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى قبل مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وقالت إن المنظمة شريك أساسى فى جميع مراحل عمل الوزارة خاصًة خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلي أننا لم نتنصل بحالٍ من الأحوال من دعم المنظمة الكامل لنا وخروج قانون التنظيمات النقابية للنور بالتعاون التام معها، والأخذ في الاعتبار بكافة الملاحظات التي أبدتها، واستجابة الوزارة الفورية لها، الأمر الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية.

وتابعت أنه من الأهمية بمكان استكمال مشروع التنافسية لاستدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل باعتبار مشروع التنافسية يعتبر الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة في هذه المشروعات.

وأكدت اهتمامها البالغ بالاتفاقية الخاصة بمكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أنها ستكون محل اهتمام وحدة المرأة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وذلك بعقد حوارات تعريفية بالاتفاقية وبنودها، على أن تقوم كل وحدة بعرض تقارير دورية للمتابعة بالاشتراك مع المنظمة في هذا الخصوص.

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وشددت الوزارة على الاهتمام التام بملف التدريب وبناء القدرات لما يمثله من أهمية قصوى لرفع كفاءة النقابيين والموظفين بما ينعكس بالإيجاب على أداء العمل سواء النقابي والإداري بالوزارة.

ومن جانبه أشاد "أوشلان" بما تتخذه مصر ممثلة في وزارة القوي العاملة من خطوات جادة وفعالة لتتوافق مع معايير العمل الدولية؛ حيث تقدم بتهنئة الحكومة المصرية على إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وأثنى على الخطوات الجادة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل التصديق على اتفاقية المنظمة للعمل البحري، والتي من شأنها أن تكفل للعاملين من البحارة شروط العمل العادلة واللائقة بما يعنيه ذلك من ظروف المعيشة على متن السفينة، مع المنافسة العادلة لأصحاب السفن في أكثر الصناعات عولمة.

وحث مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،الحكومة المصرية ممثلة في الوزارة على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل؛ والتي أقرت في يونيو 2019 بعد اقتراع شارك فيه ممثلو الحكومات وأصحاب العمل والعمال، تماشياً مع الهيكل الثلاثي لمنظمة العمل الدولية.

وفي ختام اللقاء شدد أكدت الوزارة على أهمية عقد لقاءات دورية بصورة أسبوعية بين الجانبين للمتابعة والوقوف على كافة المستجدات مع عرض تقرير أسبوعي عليه وعلى مدير مكتب القاهرة للسعي قدمًا نحو الانتهاء من كافة الموضوعات المطروحة بالصورة المرضية وتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع.

وأكد أن هذه الاجتماعات تعتبر نوعًا من أنواع الدعم الفني من جانب المنظمة للوزارة والتي جاءت في استنتاجات المنظمة بمؤتمر العمل الدولي الأخير.



