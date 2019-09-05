"طب القوات المسلحة" توقع بروتوكلات مع الجامعة البريطانية والجامعة المصرية الروسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص كلية الطب بالقوات المسلحة على تبادل الخبرات داخل وخارج الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة وكلا من الجامعة البريطانية والجامعة المصرية الروسية. تم توقيع البرتوكولات بمقر كلية الطب بالقوات المسلحة وبحضور رئيس الجامعة البريطانية ورئيس الجامعة المصرية الروسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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