شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 14 مشروع مياه لمواجهة الانقطاعات وافتتاح عدد منها مارس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تنفيذ 14 مشروع بقطاع مياه الشرب لمواجهة أى انقطاعات أو ضعف فى الضغوطات بالأحياء والمراكز وتتنوع تلك المشروعات بين إقامة محطات مياه جديدة و توسعات لمحطات أخرى لتغطية بعض المناطق بالمحافظة، مشيراً أن الدولة ضخت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة أى مشكلات تخص قطاع مياه الشرب تواجه المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي وممثلى قطاعات المرافق لوضع حلول جذرية لمواجهة معوقات تشغيل عدد من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار راشد إلى وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها مع إزالة أى معوقات تواجه التنفيذ مؤكداَ على التنسيق الكامل بين المحافظة وشركات المرافق المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم والتصاريح اللازمة للانتهاء من المشروعات المدرجة، خاصة أن هناك مشروعات كانت متعثرة منذ عدة سنوات وقاربت على الانتهاء.

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وأضاف راشد أن المشروعات الجارى تنفيذها ستساهم فى حل أى مشكلات لمياه الشرب بعدد من المناطق الساخنة بالمحافظة والتى تشهد كثافات سكانية عالية مشيراً إلى أن شهر مارس المقبل سوف يشهد دخول مشروعات جديدة الخدمة سيكون لها اثر كبير على تحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير قطع أراضى فضاء تصلح لاقامة محطات رفع لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها سواء املاك دولة او بالمشاركة مع المجتمع المدنى.

لافتا إلى انه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة المناطق والقرى المحرومة من الصرف الصحى لكى ينعم المواطن بحياه كريمة.

اللقاء الذى ترأسه المحافظ جاء بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجاء رئيس مدينة الجيزة وممثلى شركات المرافق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلى الشركات المنفذة للمشاريع.