شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يكلف الأنبا دانيال لطفى بالخدمة كمطران للإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رسم - كلف بالخدمة - الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك اليوم الخميس، الأب دانيال لطفى الكاهن بالكنيسة الكاثوليكية، برتبة مطران الإسماعيلية ومنحه لقب الأنبا دانيال، بصلوات القداس الإلهى التى ترأسها بطريرك الكاثوليك اليوم بكنيسة الإسماعيلية.

خلال القداس الذى حضره الآباء المطارنة والأساقفة وقع الأنبا دانيال مرسوم السيامة الأسقفية وهو من التقاليد المعمول بها فى الكنيسة القبطية الكاثوليكية.

جاءت رسامة الأنبا دانيال مطرانا للإسماعيلية بعد إعفاء الأنبا مكاريوس مطران الإسماعيلية من منصبه بسبب تقدمه بالسن على أن يصبح مطرانا شرفيا للإيبراشية، كذلك فإن بابا الفاتيكان قد اعتمد فى نهاية يونيو الماضى قرار سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة بانتخاب الأب دانيال لطفي خلّه مطرانا لإيبارشيّة الإسماعيليّة باسم الأنبا دانيال.

ولد الأب دانيال لطفي خله في قرية نجع رزيق بمحافظة أسيوط فى 4 مايو 1969، والتحق بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي وحصل على ليسانس فلسفة ولاهوت عام 1996.

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سيِّم كاهنا علي يد الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط بكنيسة السيدة العذراء بنجع رزيق في 18 يوليو 1996م

عمل الأنبا دانيال، راعيا في كنيسة قلب يسوع بالقوصية من 1996- 2000مـ ومعلم بالكليّة الإكليريكية بالمعادي من 2000- 2001 م، وراعيا لكنيسة السيدة العذراء بدرنكة من 2001- 2003 م، وراعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2003- 2006م، ثم سافر للدراسة في روما من 2006- 2008 م، وحصل على الماجيستير في اللاهوت الراعوي للأسرة والزواج من معهد البابا يوحنا بولس الثاني.

ثم عمل راعيا في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير بأسيوط من 2008 - 2013م، ومسئولا عن التكوين الديني في إيبارشية أسيوط من 2008- 2016م وبعدها عمل مسئولا عن مركز الأسرة وإعداد المخطوبين في إيبارشية أسيوط من 2009 حتي الآن، ثم مؤسس ومدير معهد المشورة الأسرية بالإيبارشية عام 2017.

- راعيا في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من 2013- حتي الآن حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك خلفا لنيافة الأنبا مكاريوس توفيق.