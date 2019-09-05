شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة جراحية تجرى 28 عملية بالمجان لأطفال مدينة الواحات بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديرية الصحة بالجيزة، بالتعاون مع مؤسسة الأزهر، قافلة جراحية متخصصة، لإجراء عمليات استئصال اللوزتين للأطفال، بمدينة الواحات البحرية.
وقالت الدكتورة السيدة على، إن القافلة هى الأولى من نوعها، وأسفرت عن إجراء 28 عملية استئصال للوزتين لأطفال مدينة الواحات.
وفى سياق آخر قالت مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه تم تكثيف الحملات للوقوف علي سلامة الأغذية المعروضة بالأسواق والمحلات والمصانع في مدينة السادس من أكتوبر من قبل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وأسفرت الحملة عن إعدام 144 كجم من الأغذية الفاسدة وإرسال 13 عينة للفحص.
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